Хабиров вручил митрополиту Никону орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Сегодня, 21 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель республики Радий Хабиров вручил главе Башкортостанской митрополии Никону орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о присуждении награды подписал президент России.

– Ваше преосвященство, для меня большая честь вручить эту высокую награду. Все в республике относятся к вам с глубочайшим уважением. Вы уже более 30 возглавляете уфимскую кафедру Русской православной церкви. За это время все развивается, появляется много новых приходов. Самое главное – вы являетесь для нас одним из важнейших нравственных авторитетов, духовным лидером. И являетесь тем человеком, который способствует долгие годы сохранению межконфессиональной и межнациональной стабильности, мира и дружбы. – обратился Хабиров к Никону во время вручения ордена.

Митрополит в свою очередь заявил, что за время своей работы он «ни разу не пожалел» о своем служении Башкирии, которую «искренне полюбил». Он добавил, что орден – это вклад его коллег «в сохранение мира и межконфессионального согласия».

Митрополит Никон – Николай Васюков – был избран Уфимским и Стерлитамакским епископом в 1990 году. В конце 2001-го его назначили главой Башкортостанской митрополии.