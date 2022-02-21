В Башкирии полицейский на больничном пытался похитить лом с грузового поезда

Начальник УМВД Уфы проводит служебную проверку

В Архангельском районе Башкирии старший сержант полиции на больничном пытался похитить лом черных металлов с грузового поезда. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, инцидент произошел вечером 19 января. На станции Приуралье 30-летний водитель патрульно-постовой службы Уфы сбросил с вагона грузового поезда лом. Попытку кражи заметили стрелки военизированной охраны. Сотрудник правоохранительных органов представился, а затем скрылся в неизвестном направлении на Lada X-RAY, которая принадлежит его сожительнице.

Спустя некоторое время полицейский сам заявился в оперативно-розыскную часть собственной безопасности и признался в попытке украсть металлические трубы, которые планировалось использовать в домашнем хозяйстве. Сейчас служебную проверку проводит начальник УМВД по Уфе.

Провинившийся сотрудник служит в органах внутренних дел с 2018 года. В тот день, когда его «спалили» у грузового поезда, он находился на больничном из-за ОРВИ.