Парламент Башкирии разработает рекомендации по снижению бумажной волокиты у учителей

Рабочая группа парламента выявит факторы, которые отвлекают педагогов, и решит, как снизить их влияние Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсобрание-Курултай Башкирии намерено разработать рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Парламентский слушания по этому вопросу назначены на апрель. Анализ и доклад представит специально созданная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Тамара Тансыккужина.

– Значительная часть времени, которое учителя могли бы посвятить развитию детей, тратится на бюрократию: на отчеты и заполнение всевозможных бумаг, – отметил 21 февраля председатель регионального парламента Константин Толкачев. – Складывается парадоксальная ситуация, когда контроль деятельности школы «сверху» фактически заменяется самоконтролем в формате бесконечных отчетов.

По словам спикера, учителя вынуждены исполнять функции чиновников и методистов. «Случается, что им «спускают» опросники для детей, которые вызывают непонимание и недовольство со стороны родителей. При этом непонятно, будет ли собранная информация обобщена и использована, и кто вообще обрабатывает этот массив данных» – добавил Толкачев. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что детей в Башкирии анкетируют на склонность к экстремизму. Опросом возмутилась член совета по права человека республики Наталья Павлова.

Госсобрание планирует пересмотреть реестр документов отчетности и избавиться от «излишних и морально устаревших форм». Рабочая группа парламента выявит факторы, которые отвлекают педагогов, и решит, как снизить их влияние. Для этого будут проведены социологические опросы, круглые столы с экспертами и анализ нормативной правовой базы.