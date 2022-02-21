Хабиров поздравил жителей Башкирии с Международным днем родного языка

Башкирский язык, не считая русского, является самым популярным в республике для изучения Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 21 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Международным днем родного языка. Он опубликовал пост в соцсетях и прикрепил к нему видео, на котором представители разных национальностей произносят на своем языке фразу «Я тебя люблю».

– Мы разные, мы говорим на разных языках, слова звучат по-разному и не всегда обозначают одно и то же. Но главное - мы вместе, мы понимаем друг друга и мы любим свою родину. С днем родного языка! Мира всем и здоровья! – написал руководитель региона.

Международный день родного языка отмечается с 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию. В школах республики самые популярные в изучении родные языки, не считая русского, – это башкирский (78,1%) и татарский (18,4%). Далее идут марийский (1,9%), чувашский (1,2), удмуртский (0,3%), мордовский (0,06%), немецкий (0,02%) и украинский (0,008%). Такие данные со ссылкой на Минпросвещения России приводит Башстат.