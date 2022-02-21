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Происшествия21 февраля 2022 5:22

У общежития колледжа в Башкирии рухнула часть крыши, эвакуированы 40 человек

Площадь поврежденной кровли составила 210 кв. м.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

21 февраля около девяти часов утра в башкирском городе Нефтекамске у общежития педагогического колледжа частично обрушилась крыша. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Произошло частичное обрушение двухскатной кровли из профнастила общежития, […] площадь повреждённой кровли составляет 210 кв. м. Потолочное перекрытие не повреждено. Общая площадь кровли 924 кв. м. – передали в экстренном ведомстве.

Погибших и травмированных в происшествии нет. Из здания общежития было эвакуировано 40 человек.