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Общество20 февраля 2022 16:56

Жители уфимского микрорайона Сипайлово остались на несколько часов без света

Сейчас электроснабжение полностью восстановлено
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Причина отключения электроэнергии устранавливается

Причина отключения электроэнергии устранавливается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воскресным вечером жители уфимского микрорайона Сипайлово остались на несколько часов без света. Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, сообщения об отключении электроэнергии начали поступать около 17.00, без электричества временно остались жители почти 30 домов на улицах Бикбая, Рыльского и Гагарина.

- На месте работала аварийная бригада. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Причина отключения электроэнергии уточняется, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 февраля из-за аварии на электросетях в Кировском районе Уфы оказались обесточенными 43 жилых дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина.