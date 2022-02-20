Причина отключения электроэнергии устранавливается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воскресным вечером жители уфимского микрорайона Сипайлово остались на несколько часов без света. Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, сообщения об отключении электроэнергии начали поступать около 17.00, без электричества временно остались жители почти 30 домов на улицах Бикбая, Рыльского и Гагарина.

- На месте работала аварийная бригада. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Причина отключения электроэнергии уточняется, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 февраля из-за аварии на электросетях в Кировском районе Уфы оказались обесточенными 43 жилых дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина.