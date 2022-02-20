На трассе в Башкирии столкнулись фура и «Рено Дастер»: двое пассажиров иномарки скончались

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня около 9 часов вечера в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двух человек. Все произошло на 1514-м километре автодороги М-5 «Урал», где лоб в лоб столкнулись грузовая фура и иномарка «Рено Дастер». В итоге пострадали все, кто находился в легковом автомобиле – двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, водителя увезли в больницу.

Фото: ГИБДД по РБ

Сейчас на месте ДТП работают дорожная полиция и другие экстренные службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. Ранее в ГИБДД республики водителей предупредили о неблагоприятных дорожных условиях из-за погоды и настоятельно рекомендовали по возможности отказаться от дальних поездок.