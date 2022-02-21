Житель Башкирии после дружеской встречи оказался на операционном столе

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Архив КП

Житель Сибая после дружеской посиделки оказался на операционном столе с ножевым ранением. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в минувшую субботу мужчина пригласил в гости друга, а тот привел с собой своего приятеля. Мужчины выпивали, а потом дружеское застолье переросло в ссору. Хозяин дома начал выгонять новоиспеченного знакомого на улицу, а тот не только отказался уходить, но и в доказательство своей правоты схватил кухонный нож и вонзил его в живот обидчику. Осознав, что натворил, перепуганный мужчина вызвал скорую, и пострадавшего увезли в больницу.

Самого 31-летнего ранее судимого нападавшего доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Мужчина признался, что был сильно пьян, поэтому не контролировал себя и схватился за нож. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.