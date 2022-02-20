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Происшествия20 февраля 2022 13:55

«Жаль, что мы не встретимся весной»: в Уфе скоропостижно скончался молодой парень

По предварительным данным, подросток страдал сахарным диабетом
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе скончался подросток Руслан Б. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.). Что точно стало причиной смерти молодого парня доподлинно неизвестно, однако друзья умершего говорят, что он страдал сахарным диабетом. В соцсетях друзья Руслана сокрушаются, что все произошло очень быстро – еще недавно подростка видели в компании друзей, а уже пришла новость о его похоронах. Приятели отзываются о парне как о веселом и компанейском человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

- Ты был тем, кто реально слышал людей. Я буду помнить тебя, как близкого, долгое время. Всего тебе там лучшего и прощай, - скорбит подруга Руслана Дана К.

- Жаль, что мы так и не встретимся весной, нам будет тебя не хватать, - соболезнует Влада П.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким умершего подростка.