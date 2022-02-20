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Общество20 февраля 2022 14:42

Прекращены поиски 32-летнего вахтовика из Башкирии, пропавшего в тысячах километрах от дома

Как рассказала сестра Арслана Таипова, ее брат нашелся в Уфе живым и невредимым
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Сургуте прекращены поиски 32-летнего вахтовика из Башкирии Арслана Таипова, который пропал при странных обстоятельствах еще 29 ноября прошлого года. Как сообщила сестра Арслана Таипова, ее брат нашелся живым и невредимым.

- Оказалось, что все это время он преспокойно жил и работал на заводе в Уфе. Почему не предупредил никого из родственников, пока тут все с ума сходили от беспокойства, непонятно, - рассказала женщина в беседе с «Комсомолкой»

Напомним, Арслан Таипов поехал в Сургут на заработки, где поссорился со своим приятелем и ушел в неизвестном направлении. Почти 2,5 месяца пропавшего мужчину искали местные волонтеры и полиция.