В Пензе задержали любительницу парфюма из Башкирии, которая воровала духи из торговых центров

Фото: МВД по Пензенской области

В Пензе сотрудники полиции задержали 21-летнюю жительницу Башкирии, которая воровала флаконы с духами из торгового центра, а потом продавала их в интернете. Как сообщает издание «Пенза СМИ», воровку удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Девушка аккуратно взяла с прилавка два флакона духов от известного дорогого бренда и спрятала в карман. Когда похитительницу парфюма задержали, она призналась, что продала духи через интернет, а деньги потратила.

Как сообщили в МВД Пензенской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее уже судимой девушке грозит до 2 лет лишения свободы.