Ушел из дома в расстройстве: в Уфе при странных обстоятельствах пропал 32-летний мужчина

Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"

В Уфе уже больше месяца разыскивают 32-летнего Юрия Тарасова, нуждающегося в медицинской помощи. Как сообщают волонтеры, 6 января он в расстройстве вышел из дома, и с тех пор его больше никто не видел. Напомним, молодой мужчина уже пропадал раньше из дома. В декабре 2016 года он вышел на пробежку и также таинственно исчез. Через несколько дней пропавшего нашли в полиции – он был сильно истощен и ни с кем не разговаривал, тогда Юрия Тарасова отправили в больницу. Где сейчас может находиться молодой человек – пока неизвестно.

Приметы: рост 183 см, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, черные зимние брюки, светло-серый свитер. Шапки и перчаток при себе не было.

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Тарасова, просьба сообщить волонтерам по номеру 8(927)969-89-19 или в полицию.