В Башкирии скончался 100-летний ветеран ВОВ Василий Осокин

Фото: Андрей Иванюта

В Белорецке на 101-году жизни скончался ветеран ВОВ Василий Осокин. Скорбную новость сообщил в своих соцсетях глава Белорецкой районной администрации Андрей Иванюта.

Василий Осокин ушел на фронт добровольцем в октябре 1941 года. Он участвовал в битве под Сталинградом, где получил медаль «За отвагу», бился на Курской дуге, где из всего батальона выжили только 7 солдат, включая самого Осокина, прошел всю Европу, был награжден орденами и медалями, а победу встретил в Чехословакии.

После демобилизации Василий Осокин вернулся в Белорецк, где 40 лет проработал в автотранспортном цехе БМК. Вместе со своей супругой они прожили 72 года и вырастили 3 сыновей. Жена ушла из жизни в марте 2020, а Василий Осокин остался в окружении детей и внуков.

- Светлая и вечная память Герою! Искренне соболезную родным и близким, - выразил свои соболезнования семье ветерана Андрей Иванюта.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Василия Осокина.