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Происшествия20 февраля 2022 8:56

В Башкирии после жесткой аварии с двумя легковушками 4 человека оказались в больнице

ДТП произошло вчера утром в городе Октябрьский
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Серьезное ДТП произошло накануне утром в городе Октябрьский. Там на дороге столкнулись ВАЗ-2112, за рулем которого находился 38-летний местный житель, и ВАЗ-2110 под управлением 34-летнего водителя. От мощного удара обе легковушки превратились в груду искореженного железа, а водителю «двенадцатой» и трем его пассажирам 34, 29 и 26 лет понадобилась помощь медиков. С ушибами и переломами их увезли в больницу.

Сейчас по факту аварии дорожные полицейские проводят разбирательство. Всего по данным ведомства за вчерашние сутки в Башкирии зарегистрировано 8 аварий, в которых 13 человек получили травмы.