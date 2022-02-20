В правительстве Башкирии рассказали, когда начнет принимать пациентов ковид-госпиталь в Сибае

Сейчас в госпитале оборудуют наружные и внутренние сети, а также закупают оборудование

Накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посетил с рабочим визитом Сибай, где полным ходом идет строительство третьего ковид-госпиталя. Сейчас там строители уже закончили возводить фундамент, стены и крышу и уже приступили к прокладке внутренних и наружных сетей. Одновременно закупается все необходимое медицинское оборудование и обучается персонал, что позволяет сократить время строительства. Ожидается, что уже 18 марта новый ковид-госпиталь сможет принять первых пациентов, и это очень кстати, так как заболеваемость остается по-прежнему на высоком уровне.

- Очень важно сдать объект в кратчайшие сроки. При этом, несмотря на скорость, качество тоже не должно страдать, чтобы потом ничто не отвлекало врачей от работы. Поэтому сегодня лично все проверил. В целом, движемся нормально - согласно графику, - рассказал Андрей Назаров.

Отмечается, что ковид-госпиталь в Сибае будет немного меньше госпиталей в Зубово и Стерлитамаке, но при необходимости его вместимость могут оперативно расширить. Пока по плану госпиталь рассчитан на 50 палат-боксов, включая 10 реанимационных палат. Также в госпитале будет оборудована экспресс-лаборатория, все койки подключены к кислороду, а рядом с госпиталем будет оборудована вертолетная площадка для медицинских вертолетов.