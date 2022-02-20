Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 февраля 2022 7:43

Трое хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» завоевали золото Олимпиады в Пекине

«Юлаевская» тройка нападения в составе сборной Финляндии в финале очков не набрала
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ХК "Салават Юлаев"

Фото: ХК "Салават Юлаев"

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине состоялся финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022. В упорной борьбе золотую медаль завоевала сборная Финляндии, обыгравшая сборную России со счетом 2:1. В составе новоиспеченных олимпийских чемпионов тройка нападающих, представляющих уфимский «Салават Юлаев».

В финале «юлаевцы» Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд результативными действиями не отметились, что вовсе не умаляет их роль в команде Соуми. К слову, сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла золотую медаль Олимпийских игр.

Напомним, в составе сборной России на этом турнире присутствовали еще два «юлаевца» - Александр Кадейкин и Шакир Мухамадуллин остались в запасе и на лед не выходили.

«КП-Уфа» поздравляет финскую тройку «Салавата» с золотыми медалями Олимпийских игр в Пекине!