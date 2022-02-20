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Происшествия20 февраля 2022 7:16

Житель Башкирии обманул свою невесту и вогнал ее в долги

Женщина очень удивилась, узнав, что на ней висит долг по кредиту
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Ничего не подозревающая женщина оформила карту для возлюбленного

Ничего не подозревающая женщина оформила карту для возлюбленного

Фото: Анастасия Осипова

30-летний житель города Октябрьского предстанет перед судом за мошенничество, которое он совершил в отношении собственной семьи. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, все произошло еще в июле прошлого года, когда мужчина отбывал наказание в тюрьме. Он попросил свою сожительницу оформить на ее имя дебетовую карту, а банковское приложение привязать на его номер мобильного. Ничего не подозревающая женщина выполнила просьбу возлюбленного, а тот оформил на имя женщины кредит на 200 тысяч рублей. При этом часть денег он все же скинул на карту сожительницы на воспитание их общего ребенка, а остальные потратил по собственному усмотрению.

Когда аферист вышел из тюрьмы, с семьей он прожил совсем недолго, и вскоре снова пропал. Каково же было удивление женщины, когда ей позвонили из банка и потребовали оплатить задолженность. Как оказалось, ее возлюбленный гасил платежи по кредиту всего 3 месяца, из-за чего образовался большой долг. Обманутая сожительница немедленно обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», по которому ему грозит или внушительный штраф, или обязательные работы. Сам он сейчас находится под подпиской о невыезде и ожидает вызова в суд.