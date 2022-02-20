В Уфе скончался известный башкирский писатель и поэт

Фото: Минкульт РБ

В Уфе скончался известный поэт и писатель, журналист и член Союза писателей СССР Барый Нугуманов. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минкульта писатель ушел на 85 году жизни после длительной болезни.

Первый сборник детских стихов Барыя Нугуманова вышел в 1969 году и назывался «Йылбабай и часы». Позже писатель выпустил книгу «Четыре дочери Йылбабая», в которой были и стихи, и поэмы, и истории, описывающие детям в сказочных формах основы мироздания.

Позже от детской литературы Барый Нугуманов перешел к остросоциальным проблемам. Например, его повесть «Стонущие деревни» посвящена разрушенным судьбам людей, которые пострадали во время радиационной катастрофы на Челябинском объединении «Маяк». А повесть «Я сыграю, ты споешь» посвящена теме войны в Чечне.

За свое творчество Барый Нугуманов в 1996 году получил почетную грамоту РБ, а в 2009 году за вклад в национальную литературу удостоился благодарственного письма от президента Башкирии. Также писатель является лауреатом премий Ф. Карима и И. Мурзакаева-Балапанова.

О дате и месте прощания с писателем будет сообщено позже.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным Барыя Нугуманова.