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Общество20 февраля 2022 6:05

Рабочая неделя в Башкирии начнется со шквалистого ветра и плюсовой температуры

Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Погода уже напоминает, что совсем скоро наступит весна

Погода уже напоминает, что совсем скоро наступит весна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До марта еще целая неделя, а погода в Башкирии уже преподносит весенние сюрпризы. Так начало рабочей недели в республике отметится сильным ветром и значительным потеплением. Уже в понедельник температура воздуха днем составит -3; +2 градуса, скорость ветра увеличится до 10-12 метров в секунду, в отдельных районах ожидаются гололед и снежные накаты на дорогах. Такая же погода сохранится и во вторник: местами выпадет небольшой снег, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха не опустится ниже -2; -7, а днем потеплеет до +2.

Аналогичная погодная обстановка ожидается и в Уфе. Будет довольно ветрено, до 15 метров в секунду, днем пасмурно и снежно. Днем средняя температура воздуха составит +1, а ночью не опустится ниже -2. Плюсовое тепло продержится до конца недели, также ожидаются небольшие снегопады и усиление ветра.