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Общество20 февраля 2022 5:01

Ратмир Мавлиев осмотрел опасный тоннель на въезде в Шакшу

Местные жители не раз жаловались на огромные пробки и постоянные аварии
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Местные жители часто жаловались на пробки, которые возникают в тоннеле утром и вечером

Местные жители часто жаловались на пробки, которые возникают в тоннеле утром и вечером

Накануне и.о. уфимского мэра Ратмир Мавлиев посетил Калининский район Уфы и оценил состояние тоннеля под железнодорожными путями на въезде в Шакшу. Местные жители не раз жаловались, что там постоянно утром и вечером собираются огромные пробки. Чиновник пообещал разобраться с проблемой в самое ближайшее время.

- Жители недовольны пробками, а также высокой аварийностью на том участке. Объект находится в ведении «РЖД». Ситуация сложная. Потребуется время, чтобы найти решение, устраивающее всех, - рассказал Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях.

Также новый градоначальник оценил имеющуюся в районе снегоуборочную технику, посмотрел, как работают дворники, прошелся по дворам и поговорил с жителями, у которых поинтересовался мнением насчет обустройства береговой линии озера Касимовское.