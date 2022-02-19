Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 февраля 2022 19:30

В Башкирии во время пожара в бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина

Трагедия произошла в деревне Уршакбашкарамалы
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вечером 19 февраля в Миякинском районе Башкирии во время пожара в одноэтажном бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина. Детали произошедшего ЧП рассказала сотрудники регионального МЧС.

Трагедия случилась в деревне Уршакбашкарамалы. На месте работали специалисты экстренных служб. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение 40 минут.

В ходе разбора места происшествия было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.