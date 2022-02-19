В Башкирии во время пожара в бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Вечером 19 февраля в Миякинском районе Башкирии во время пожара в одноэтажном бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина. Детали произошедшего ЧП рассказала сотрудники регионального МЧС.

Трагедия случилась в деревне Уршакбашкарамалы. На месте работали специалисты экстренных служб. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение 40 минут.

В ходе разбора места происшествия было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.