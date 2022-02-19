Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирия вошла в тройку регионов страны по производительности труда. Рейтинг составило Министерство экономического развития в рамках национального проекта «Производительность труда».

Рейтинг возглавило 12 регионов страны. В них производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по России. В тройку лидеров вошли Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия.

По словам директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития, цель рейтинга – выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки национального проекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров.