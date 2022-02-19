В Башкирии из-за пожара 73-летняя женщина попала в реанимацию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера утром, 18 февраля, в башкирском Стерлитамаке в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого пострадала 73-летняя женщина. Подробности случившегося «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожар случился в трехкомнатной квартире. На месте происшествия работали специалисты экстренных служб. В результате случившегося пострадала женщина 1949 года рождения.

Как сообщает издание «Стерлитамакский рабочий», пенсионерка получила ожоги 50% тела. Женщина была доставлена в реанимацию городской больницы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.