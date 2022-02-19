Фото: trade.bashkortostan.ru

В Башкирии власти проинвестируют проект модернизации объекта придорожного сервиса «Чишмы М-5». Данный проект получил статус приоритетного.

Как рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, на прилегающей территории объекта планируется построить станции техобслуживания транспорта и стоянки для грузовиков. Также будет предусмотрено предоставление дополнительных видов услуг.

Проект будет реализован в рамках Концепции развития придорожного сервиса на территории Башкирии на 2020-2024 годы. Документ предусматривает возведение порядка тысячи объектов – столько же планируется модернизировать.