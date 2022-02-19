Новый ковид-госпиталь в Сибае планируют запустить в работу в середине марта 2022 года

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Новый ковид-госпиталь в Сибае власти Башкирии рассчитывают запустить в работу в середине марта 2022 года. Об этом сегодня рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе осмотра инфекционного центра.

По словам чиновника, возведение объекта идет «строго по графику»: завершить все необходимые работы планируется уже в начале марта. Назаров добавил, что площадь строительства составляет девять тысяч квадратных метров, и работы здесь ведутся как днем, так и ночью.

– Этот ковид-госпиталь позволит «разгрузить» другие медицинские структуры Зауралья. Из опыта понятно, что квалифицированные врачи, современное оборудование и лекарства должны быть собраны в одном месте. Все это будет буквально в получасовой доступности, что соответствует установленным нормам – ехать в центры Уфы и Стерлитамака больше не нужно, – отметил премьер-министр.

На строительство госпиталя и его обустройство из бюджет Башкирии было выделено 1,8 миллиарда рублей. Как сообщается, коечная мощность объекта составит 50 боксов, в режиме ЧС будет возможно развернуть до 230 коек. Здание, как заверяют специалисты, сможет прослужить более 50 лет.