В Башкирии впервые за 37 дней снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии впервые за 37 дней снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Непрерывный рост инфицированных наблюдался с 14 января.

Согласно данным оперативного штаба республики, за последние 24 часа ковид подтвердился у 4 459 граждан региона. Всего за все время пандемии опасной инфекцией заразилось 186 071 человек.

Сумело побороть ковид 150 676 пациентов, за минувшие сутки – 1 965. Из-за COVID-19 за последние 24 часа ушли из жизни 19 пациентов. Таким образом, в Башкирии инфекция унесла 5 040 человек.

Первый компонент вакцины от коронавируса получило 3 998 жителей республики (всего – 2 439 543 человека), второй – 5 524 (2 294 593).