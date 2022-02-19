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Происшествия19 февраля 2022 10:13

В Уфе в результате столкновения двух иномарок пострадала пенсионерка

Авария произошла в Калининском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера рано утром, 18 февраля, в Калининском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Деталями произошедшего поделились сотрудники дорожной полиции башкирской столицы.

Как сообщили правоохранители, 74-летний водитель «Renault Kaptur» двигался по улице Перспективная и при повороте на улицу 6-й Кордон столкнулся со встречной «Opel Astra».

В результате происшествия пострадала 60-летняя пассажирка «Опеля». Женщина получила различные травмы, ей пришлось обратиться в больницу. После оказания необходимой помощи врачи отпустили пенсионерку домой.

В настоящее время по факту случившегося специалисты ведут разбирательство.