В Уфе в результате столкновения двух иномарок пострадала пенсионерка

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера рано утром, 18 февраля, в Калининском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Деталями произошедшего поделились сотрудники дорожной полиции башкирской столицы.

Как сообщили правоохранители, 74-летний водитель «Renault Kaptur» двигался по улице Перспективная и при повороте на улицу 6-й Кордон столкнулся со встречной «Opel Astra».

В результате происшествия пострадала 60-летняя пассажирка «Опеля». Женщина получила различные травмы, ей пришлось обратиться в больницу. После оказания необходимой помощи врачи отпустили пенсионерку домой.

В настоящее время по факту случившегося специалисты ведут разбирательство.