Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе отменили концерт Бориса Гребенщикова и рок-группы «Аквариум». Об сегодня сообщили организаторы выступления.

Концерт популярной группы должен был состояться сегодня в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан» рамках тура, посвященного 50-летнему юбилею коллектива. Выступление пришлось также отменить и в другом городе.

– Бывает и так тоже, что обстоятельства сильнее нас. По причинам медицинского характера концерты 19-го и 21-го февраля в Уфе и Челябинске состояться не смогут, и состоятся в другой день. Точную дату мы сообщим чуть позже, – заявили организаторы.

Организаторы также попросили прощения у поклонников Гребенщикова и «Аквариума» и поблагодарили их за понимание и поддержку.