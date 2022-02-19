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Общество19 февраля 2022 6:18

4 млрд рублей направят на развитие среднего профессионального образования в Башкирии

На эти средства обещают модернизировать материально-техническую базу учреждений
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на развитие среднего профессионального образования направят четыре миллиарда рублей. Об этом вчера на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию

Руководитель республики заявил, что до 2030 года на модернизацию материально-технической базы средних профессиональных учреждений ежегодно будет выделяться 500 миллионов рублей.

Также будет увеличено количество получателей стипендий главы республики с 107 до 150. При этом сумма ежемесячных выплат вырастет с 2300 до 4900 рублей. В этом году, по словам главы Башкирии, также будут учреждены гранты для мастеров производственного обучения: каждый год десять лучших будут получать по 600 тысяч рублей.

– Также в этом году учредим гранты на обновление материально-технической базы колледжей. По итогам конкурсного отбора ежегодно пять победителей будут получать из бюджета республики по 30 миллионов рублей, – добавил Хабиров.