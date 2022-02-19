В Уфе проблемный ЖК «Менделеевский» власти обещают достроить до конца мая 2022 года

Фото: ufacity.info

Власти Уфы обещают достроить ЖК «Менделеевский» до конца мая 2022 года. Такая задача была поставлена вчера, 18 февраля, на выездном заседании межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков.

В мероприятии приняли участие замглавы уфимской мэрии Кирилл Чистяков, прокурор города Сергей Воронов, а также руководители «Службы заказчика и технического надзора» и генерального подрядчика «Гаранстройинвест».

Стороны подписали дополнительное соглашение, которое регламентирует сроки и объемы производства работ для доведения объекта до готового состояния.

Таким образом, строительство теперь будет возобновлено. Его завершение остается на особом контроле ведомств. Все работы планируется завершить до 31 мая 2022 года.