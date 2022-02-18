В Башкирии школьный автобус столкнулся с «Ларгусом»

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 18 февраля, в Дюртюлинском районе Башкирии школьный автобус «ПАЗ» с пятью детьми в салоне столкнулся с «Ладой Ларгус». После удара универсал вылетел в кювет. ДТП случилось в селе Такарликово. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

– Пострадавших нет. Детей пересадили на другое автотранспортное средство для продолжения маршрута, – передали в экстренном ведомстве.

В обстоятельствах аварий разбираются сотрудники полиции.