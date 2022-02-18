Уфимец поссорился с приятелем и воткнул ему нож в спину

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель ударил ножом приятеля, который пришел к нему в гости. Об этом 18 февраля сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в садах Орджоникидзевского района. Потерпевший пришел к знакомому домой, где вдвоем они начали распивать алкоголь. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент 32-летний хозяин жилища схватился за нож и воткнул его в спину гостю.

Полиция задержала подозреваемого. Ранее он уже был судим. Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.