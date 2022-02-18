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Происшествия18 февраля 2022 16:57

Уфимец поссорился с приятелем и воткнул ему нож в спину

Против мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель ударил ножом приятеля, который пришел к нему в гости. Об этом 18 февраля сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел в садах Орджоникидзевского района. Потерпевший пришел к знакомому домой, где вдвоем они начали распивать алкоголь. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент 32-летний хозяин жилища схватился за нож и воткнул его в спину гостю.

Полиция задержала подозреваемого. Ранее он уже был судим. Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.