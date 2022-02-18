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Общество18 февраля 2022 16:23

Мавлиев одобрил строительство завода по производству изделий из стеклопластика в Уфе

Проект хочет реализовать татарстанская компания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев одобрил строительство в городе завода по производству изделий из стеклопластика для очистных сооружений. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба местной администрации.

Новое предприятие в башкирской столице намерена открыть татарстанская фирма «Евро Акцент Саба». Компания, по словам ее директора Сергея Красавина, разрабатывает и внедряет системный подход к решению вопросов водопользования на промышленных объектах и в народном хозяйстве, а также производит продукцию для систем водоподготовки и водоотведения.

В мэрии отметили, что проект заинтересовал городские службы и предприятия Уфы – они хотят апробировать колодцы из стеклопластика, чтобы определить возможности их практической пригодности в системе водоотведения.

Мавлиев в свою очередь заявил, что администрация окажет фирме «необходимое содействие» в создании завода и установке контактов с местными управляющими компаниями и промпредприятиями.