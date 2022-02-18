ГИБДД Уфы объявила в розыск водителя, который сбил 6-летнюю девочку и покинул место ДТП

кадр момента ДТП // ГИБДД Уфы

В Уфе ГИБДД ищет водителя, который за рулем легковушки совершил наезд на 6-летнюю девочку и покинул место ДТП.

Происшествие случилось около 17:40 17 февраля во дворе Союзной улицы. Мужчина за рулем иномарки сбил ребенка, который перебегал проезжую часть. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что автомобилист остановил машину и вышел из нее. Правда потом, как следует из данных дорожной полиции, он все-таки покинул место инцидента.

– Девочка с травмами обратилась в медицинское учреждения, после оказания помощи отпущена, – передали в ГИБДД.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого ДТП или обладает какой-либо информацией о водителе, позвонить по телефону 8 917-486-76-36.