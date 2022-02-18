В башкирском Белорецке построят отель за 33 млн рублей

В отеле будут работать 11 человек Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Компания «Зеленая долина» планирует построить в башкирском городе Белорецке гостиничный комплекс за 33 млн рублей. Об этом 18 февраля сообщило Миноэкономразвития республики.

Замминистра Екатерина Кликунова отметила, что возведение отеля в положительно скажется на туристической инфраструктуре Белорецка. Комплекс будет рассчитан на 30 номеров. В нем будут работать 11 человек.

Отель будет построен на базе территории опережающего социально-экономического развития, которая была создана три года назад. Сейчас ее резидентами являются девять компаний. Реализуя свои проекты в рамках ТОСЭР, они получают налоговые льготы.