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Общество18 февраля 2022 12:21

В башкирском Белорецке построят отель за 33 млн рублей

Он будет рассчитан на 30 номеров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отеле будут работать 11 человек

В отеле будут работать 11 человек

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Компания «Зеленая долина» планирует построить в башкирском городе Белорецке гостиничный комплекс за 33 млн рублей. Об этом 18 февраля сообщило Миноэкономразвития республики.

Замминистра Екатерина Кликунова отметила, что возведение отеля в положительно скажется на туристической инфраструктуре Белорецка. Комплекс будет рассчитан на 30 номеров. В нем будут работать 11 человек.

Отель будет построен на базе территории опережающего социально-экономического развития, которая была создана три года назад. Сейчас ее резидентами являются девять компаний. Реализуя свои проекты в рамках ТОСЭР, они получают налоговые льготы.