Синоптики прогнозируют в Башкирии потепление до +2°

Ночью температура воздуха в Башкирии составит -1,-6°, днем до -3, +2°. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое потепление. Об этом 18 февраля сообщили синоптики Башгидромета.

Завтра, 19 февраля, в республике обойдется без существенных осадков – разве что днем по северо-западу пройдет небольшой снег. Ветер будет южным, умеренным, днем возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит -8,-13° (по востоку подморозит до -14,-19°), днем 0,-5°, местами до -10°.

В воскресенье и понедельник, 20 и 21 февраля по Башкирии пройдет небольшой снег, в течение дня он станет мокрым. Ветер продолжит дуть с прежних направлений и так же может усиливаться. А вот столбики термометров потянутся еще выше: ночью они покажут -1,-6°, а днем -3, +2°.