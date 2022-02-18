Школьников в Башкирии анкетируют на склонность к экстремизму

В Башкирии школьников 7-11 классов с помощью анкетирования проверяют на склонность к экстремизму и терроризму Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии школьников 7-11 классов с помощью анкетирования проверяют на склонность к экстремизму и терроризму. Об этом 17 февраля в своем фейсбуке сообщила уфимка Айгуль Рашитова.

– У детей тесты на экстремизм или подверженность ему, внушаемость и все такое. Можно отказаться, но сказали, что отказавшиеся будут под особым наблюдением, – написала горожанка.

Анкетирование проводится так: ребенку на бланке дают 66 утверждений и просят оценить их по шкале согласия. Школьник должен выбрать один из пяти вариантов ответа: полностью согласен, частично согласен, затрудняюсь ответить, частично не согласен или совершенно не согласен. Примеры утверждений: «Люди, у которых нет планов преобразовать наше общество кажутся мне странными», «В наше время требуются увлеченные романтики и энтузиасты», «Нашему народу нужно меньше рассуждать, а больше заниматься делом» (полный список таких высказываний – ниже*).

Об анкетировании критически высказалась член Совета по правам человека Башкирии и экс-главвред издания «Ъ-Уфа» Наталья Павлова. Она показала бланк согласия на тестирование, который дали родителей.

фото: facebook.com // Наташа Павлова

– В бланке согласия, которые дали на подписание родителям, указано, что цели тестирования им разъяснены, вопросов не возникло, но на самом деле вопросов миллион, и классного руководителя просто жаль ими мучить. – написала Павлова на своей странице в фейсбуке. – Поэтому вопросы к Министерству образования и науки республики. Сам тест родителям предоставлен не был, а предоставленная краткая «информации для родителей» лично меня смущает. Цель исследования, обратите внимание на лексические обороты министерства, – едва ли не из уголовного права, а именно – «выявление ЛИЦ из числа обучающихся… наиболее уязвимых воздействию идеологии терроризма и экстремизма…» И это работа с несовершеннолетними детьми от 13 лет?! Исследуется, извините, толерантность к чему? Если судить по лексике разъяснений, то не исключено, что и к репрессиям в отношении идеологических врагов?

Павлова задается вопросами, кто и как будет внесен в список «уязвимых воздействию… лиц», а также какие последствия ожидают эту группу детей.

В пресс-службе Минобра Башкирии «КП-Уфа» передали, что такое анкетирование проводится в соответствии с утвержденным главой республики Радием Хабировым планом мероприятия Межведомственного Совета общественной безопасности.

– Один раз в год проводится мониторинг по выявлению лиц из числа обучающихся, наиболее уязвимых воздействию идеологии терроризма и экстремизма. Данное мероприятие проводится для планирования дальнейшей воспитательной работы в школах, – сообщили в ведомстве. – Мониторинг проводится в формате тестирования с использованием диагностических инструментариев, разработанных профессиональными психологами и прошли многолетнюю апробацию, [] и по мнению экспертов не могут нанести вред психическому здоровью обучающихся.

В министерстве добавили, что диагностику согласовала рабочая группа после обсуждения с кафедрами психологии БГУ и БГПУ, а также педагогами и психологами школ и колледжей. Ведомство обратило внимание на добровольный характер участям в мониторинге, который «проводится с согласия родителя и сохранением анонимности». Там также подчеркнули, что в анкете нет «правильных или неправильных ответов», а экспертам важно знать личное мнение школьников.

*Утверждения из вопросника для школьников:

1.1. Все люди делятся на сильных и слабых.

1.2. Добро должно быть с кулаками, уметь защитить себя.

1.3. Исконный образ жизни моего народа можно защитить только силой.

1.4. Люди не будут хорошо трудиться, если их не заставлять.

1.5. При общении с приезжими надо показывать, кто в доме хозяин.

1.6. Почти все разногласия можно решить с помощью переговоров.

2.1. Если меня кто-то оскорбит, я могу действовать очень жестко.

2.2. Часто попадаются люди, которые раздражают меня одним своим присутствием.

2.3. Иногда невозможно удержаться от драки.

2.4. Надписи на стенах – приемлемый способ выразить свое недовольство, если нет других путей.

2.5. Не стоит церемониться с людьми, которые тебе не нравятся.

2.6. Человека можно понять, если его разозлили, а он ударил в ответ или сломал какую-либо вещь

3.1. К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться.

3.2. Каждый человек либо хороший, либо плохой.

3.3. Мой принцип: «Никогда не доверять «чужакам»».

3.4. Нормально считать, что твой народ лучше, чем все остальные.

3.5. Я могу представить человека другой расы своим близким другом

3.6. Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национальностей

4.1. Мне всегда важно, чтобы обидчик был наказан, а жертва отомщена.

4.2. Многие социальные проблемы будут решены, если мы избавимся

от аморальных и малодушных людей.

4.3. Прежде всего, нашему обществу нужна дисциплина и решительность в борьбе за наши исконные ценности.

4.4. Оскорбление чести и достоинства всегда нужно карать.

4.5. В нашем обществе добиться справедливости важнее, чем проявлять жалость к отдельным людям.

4.6. Некоторые преступления заслуживают более тяжкого наказания, чем тюрьма: иногда преступников следует публично казнить.

5.1. Вполне возможно, что эта серия войн и конфликтов раз и навсегда будет остановлена землетрясением, наводнением или иной катастрофой, которая уничтожит мир.

5.2. В нашем обществе нет смысла быть честным и заботиться о среде обитания - все равно другие продолжают обманывать и все портить.

5.3. Сегодня везде царит неуверенность, мы должны быть готовы к кризисам, жестким конфликтам и переворотам.

5.4. Наше общество стоит на пороге гибели.

5.5. Нет смысла в напряженной учебе или работе — все равно все достается тем, кого устроят родители.

5.6. Я отлично знаю, что в этом обществе от меня ничего не зависит.

6.1. Есть знаки, в которых скрыто особое знание.

6.2. Каждый должен верить в свое предназначение, идти дорогой, которая предначертана судьбой.

6.3. Люди не осознают, что наша жизнь управляется заговорами и тайными организациями.

6.4. Наука не всегда полезна, поскольку существует много такого, что человеческий разум не в силах понять.

6.5. От символов, которые используют люди, часто зависит их судьба.

6.6. Тот, кто понимает тайное значение древних символов, может влиять на других людей.

7.1. Безопаснее всего предполагать, что в каждом человеке есть злые черты, которые вылезут на поверхность при возможности.

7.2. Все продается и все покупается, вопрос только в цене.

7.3. Мне не нравятся большинство окружающих меня людей и вообще мир вокруг.

7.4. Человек человеку волк, и все заботятся лишь о себе.

7.5. Чем больше возможностей, тем вероятнее, что человек ступит на плохой путь.

7.6. Со всеми людьми можно найти общий язык .

8.1. В наше время требуется больше увлеченных романтиков и энтузиастов.

8.2. Люди, у которых нет планов преобразовать наше общество, кажутся мне странными.

8.3. Известности и признания заслуживают только смелые люди, действующие наперекор пассивному большинству.

8.4. Худший недостаток быть занудным человеком, который всегда действует по инструкции.

8.5.Человека, который много сделал для человечества, можно простить за жесткие поступки и неуживчивый характер.

8.6. Я считаю, что люди должны быть способны отдать жизнь за свои идеи.

9.1. Нам нужны не программы и законы, а несколько храбрых, неутомимых и преданных лидеров, в которых люди могут верить.

9.2. Правы люди, которые всегда следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

9.3. Среди тех, кто сидит в тюрьме, многие - настоящие герои.

9.4. Только слабые и трусливые люди стремятся выполнять все правила и законы.

9.5. Законы у нас принимают для того, чтобы в стране был порядок.

9.6. Работа полицейского всегда заслуживает уважения.

10.1.Бизнесмен или хороший менеджер сейчас важнее для общества, чем художник или профессор.

10.2. Нашему народу нужно меньше рассуждать и больше заниматься конкретными делами.

10.3. Никому не интересны переживания разных интеллигентов.

10.4. Обсуждение разных взглядов только запутывает людей - решение многих социальных проблем лежит на поверхности.

10.5. Слишком часто люди выносят свою личную жизнь наружу.

10.6. Рассказы, повествующие о мыслях и чувствах, читать интереснее, чем те, где описываются поступки или приключения.

11.1. Если точку зрения разделяет большинство моих друзей, значит она верная.

11.2. Обычно я делаю то, о чем меня просят друзья, даже если это не нравится другим.

11.3. Я всегда поддержу своих друзей, даже если общество против них.

11.4. Я часто развлекаюсь в компании с друзьями, хотя мне не совсем по душе некоторые наши проделки.

11.5. Драться за честь своей команды - почетнее, чем быть успешным индивидуалистом.

11.6. Надо пройти через опасности и испытания, чтобы тебя приняли в команду настоящих друзей.