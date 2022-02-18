В Башкирии за сутки выявили более 4,5 тыс. случаев COVID-19

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано более 181,6 тыс. случаев инфицирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки COVID-19 был выявлен у 4 504 человек. По приросту заболевших республика вошла в первую десятку субъектов России. С начала пандемии в регионе было зарегистрировано более 181,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом 18 февраля сообщил местный оперштаб.

Скончались от коронавируса еще 18 пациентов. Общее число жертв инфекции достигло 5 021 человека.

Переболели коронавирусом более 148,7 тыс. жителей, 3 631 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Полностью вакцинировались от инфекции почти 2,29 млн человек (по плану необходимо не менее 2,48 млн).