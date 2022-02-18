СК Башкирии проверяет сообщение о выдаче сиротам жилья с плесенью

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренным уголовной статьей о халатности

Следственный комитет Башкирии проверяет сообщение о выдаче непригодного жилья детям-сиротам в городе Белебее. В случае подтверждения информации будет возбуждено уголовное дело о халатности, передало 18 февраля правоохранительное ведомство.

В ходе мониторинга СМИ следователи обнаружили сообщение о том, что в декабре 2020 года администрация Белебеевского района выделила сиротам 11 квартир в двух многоквартирных домах. Когда те заселились выяснилось, что некоторые квартиры непригодны для жилья: в одном доме была плохая теплоизоляция, из-за чего в помещениях образовалась плесень и «другие строительные дефекты».

Во время проверки следователи будут опрашивать сирот, чиновников и застройщика дома. Также сотрудники изучат документацию и сами осмотрят жилье.