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Общество18 февраля 2022 7:31

ГИБДД Башкирии объявила массовые проверки водителей

Рейды проводятся из-за увеличения плотности движения автомобилей в конце рабочей недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рейды ГИБДД будут проводиться в Уфе и на трассе Р-240

Рейды ГИБДД будут проводиться в Уфе и на трассе Р-240

Сегодня, 18 февраля, ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей в Уфе и на трассе Р-240.

Рейды дорожной полиции проводятся из-за увеличения плотности движения автомобилей в конце рабочей недели. Инспекторы будут дежурить на дорогах, чтобы своевременно реагировать на осложнение обстановки и исключать риски, связанные с нарушениями ПДД со стороны водителей и пешеходов.

По итогам рейдов, проведенных 11 и 12 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали 75 пьяных водителей и выявили 4,5 тыс. нарушений ПДД.