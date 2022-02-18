Управление гражданской защиты Уфы не подтвердило информацию о взрыве на Российской улице

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 18 февраля, в соцсетях появились сообщения о взрыве в жилом доме по улице Российской, 31. Управление гражданской защиты не подтвердило эту информацию и выпустило опровержение.

– Данная информация не является достоверной. Обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало, на месте находятся экстренные службы, которые информацию не подтверждают, – сообщило УГЗ.

Ведомство обратилась к «представителям СМИ» с просьбой убеждаться в достоверности материалов перед их публикацией и в подобных случаях обращаться за официальным комментарием.