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Происшествия18 февраля 2022 7:02

Управление гражданской защиты Уфы не подтвердило информацию о взрыве на Российской улице

Тревожные сообщения разлетелись по соцсетям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 18 февраля, в соцсетях появились сообщения о взрыве в жилом доме по улице Российской, 31. Управление гражданской защиты не подтвердило эту информацию и выпустило опровержение.

– Данная информация не является достоверной. Обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало, на месте находятся экстренные службы, которые информацию не подтверждают, – сообщило УГЗ.

Ведомство обратилась к «представителям СМИ» с просьбой убеждаться в достоверности материалов перед их публикацией и в подобных случаях обращаться за официальным комментарием.