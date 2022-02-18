В Уфе 80-летняя женщина упала с восьмого этажа и не получила никаких травм

Пенсионерке не понадобилась помощь медиков

В Уфе 80-летняя женщина упала с восьмого этажа жилого дома и не получила никаких травм. Инцидент произошел около 18:30 17 февраля, сообщило Управление гражданской защиты.

По данным аварийного ведомства, пенсионерка упала с девятиэтажного панельного дома по улице Степана Кувыкина, 14/3.

– На место были направлены экстренные службы. По прибытии установлено, что упала пожилая женщина. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась. – передало УГЗ.

Там добавили, что обстоятельства случившегося устанавливаются.