Башкирия к 2024 году внедрит интеллектуальную транспортную систему за 1,1 млрд рублей

На первом этапе ИТС будут модернизированы уфимские светофоры Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2024 году Башкирия намерена запустить интеллектуальную транспортную систему за 1,1 млрд рублей, 850 млн из которых выделит федеральный центр. В 2022 году на финансирование проекта будет потрачено 409 млн рублей. Об этом стало известно 17 февраля на совещании у главы республики Радия Хабирова.

По словам руководителя транспортной дирекции региона Мансафа Низакаева, реализация интеллектуальной транспортной системы (ИТС) начнется с Уфимской городской агломерации, затем продолжится в Стерлитамакской.

– На первом этапе мы проведём модернизацию уфимских светофоров, – рассказал чиновник. – Программа включает установку 134 интеллектуальных светофоров, специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, умных остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт.

Также в рамках внедрения ИТС планируется создать Ситуационный центр, который будет отслеживать ситуацию на дорогах.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что «проект позволит автоматизировать процессы управления дорожном движением и повысить безопасность на дорогах.