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Общество18 февраля 2022 4:39

В Уфе обесточенными оказались 43 жилых дома

Под отключение электроснабжения попали дома на Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Кувыкина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Электричество вырубило в 43 домах в Кироском районе

Электричество вырубило в 43 домах в Кироском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 43 жилых домах Кировского района Уфы около 20:00 17 февраля отключилось электричество. Его восстановили по резервной линии спустя два часа. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как уточнили в экстренном ведомстве, обесточенными оказались 43 дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина.

В УГЗ добавили, что в причинах инцидента разбирается аварийная бригада Уфимских городских электрических сетей.