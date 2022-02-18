В Уфе обесточенными оказались 43 жилых дома

Электричество вырубило в 43 домах в Кироском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 43 жилых домах Кировского района Уфы около 20:00 17 февраля отключилось электричество. Его восстановили по резервной линии спустя два часа. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как уточнили в экстренном ведомстве, обесточенными оказались 43 дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина.

В УГЗ добавили, что в причинах инцидента разбирается аварийная бригада Уфимских городских электрических сетей.