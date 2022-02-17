В Башкирии в 2021 году поставили рекорд по вводу жилья – более 2,9 млн «квадратов»

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Башстат опубликовал данные по вводу жилья в Башкирии за 2021 год. По данным ведомства, республика установила исторический рекорд за всю свою историю – более 2,9 млн квадратных метров сдали строители в прошлом году. В данном случае, речь идет не только о многоэтажках, а о всех видах жилплощади.

По данным Башстата уровень ввода жилья в 2021 году по сравнению с 2020-м вырос на 18,4%. На каждую тысячу жителей Башкирии строители сдали 725 квадратных метров, подчеркнули в статистическом ведомстве.

Как оказалось, в 2021 году доля жилья, построенная жителями Башкирии в кредит, составила 61,3%. Согласно данным Башстата, из всех жилых площадей, введенных в прошлом году, 1,781 млн «квадратов» приходятся на 15,8 тысяч частных домов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 18,8%. И это при значительном подорожании стройматериалов на рынке, который отметили власти Башкирии еще летом 2021 года. Тогда некоторые виды материалов подорожали на 40 и более процентов.

Застройщики в республике в 2021 году ввели в эксплуатацию 1,125 млн квадратных метров жилья. По сравнению с позапрошлым годом рост составил 17,7 процентов.