В Башкирии бесследно пропал 13-летний Радмир Салахутдинов

Фото: РОО отряда «Поиск детей-Уфа»

Накануне в Иглино ушел из дома в школу и бесследно пропал 13-летний Радмир Салахутдинов. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа», в минувшую среду днем, около 13:00 часов 16 февраля, парень отправился на занятия, но до школы так и не добрался. Сейчас к его поискам подключились сотрудники полиции и поисковики-добровольцы.

Приметы Радмира Салахутдинова: рост 155-160 см, плотного телосложения, прямые темные волосы, голубые глаза. На вид 13-15 лет.

В день пропажи был одет в темно-серую куртку, черные трико, белую рубашку, серые кроссовки и синюю шапку с надписью «Россия». При себе имел черный рюкзак и белый пакет из супермаркета.

Всех, кто мог видеть Радмира Салахутдинова, либо обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 112 или связаться с волонтерами поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по номерам: 8-927-969-89-19 (дежурный номер) или с координатором поисков 89173835687 (Руслан).