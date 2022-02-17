Жители Башкирии устроили на улице давку за дешевыми мандаринами

Фото: соцсети

Накануне в Ишимбае местные жители выстроились в гигантскую очередь прямо на парковке около популярного местного ТЦ «Аструм». В какой-то момент происходящее снял на камеру мобильного телефона прохожий. Автор снимка выложил его в местное сообщество в соцсетях и посетовал на то, что жители города ведут себя словно «голодные».

На снимке видно, что огромная очередь, больше похожая на банальную давку, растянулась на всю парковку перед ТЦ. Как оказалось, в этот день там прямо с машины торговали мандаринами, помидорами, хурмой и орехами. Цены, по которым отпускали товар были сильно ниже, чем в магазинах и даже на овощных базах, а торговля была только оптовая – фрукты отдавали ящиками.

В комментариях под постом в соцсетях мнения разделились. Кто-то обвинял горожан в скупости, а кто-то, напротив, благодарил продавцов за возможность купить фрукты подешевле.