Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 13:42

Жители Башкирии устроили на улице давку за дешевыми мандаринами

Фрукты продавали ящиками прямо около популярного ТЦ
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне в Ишимбае местные жители выстроились в гигантскую очередь прямо на парковке около популярного местного ТЦ «Аструм». В какой-то момент происходящее снял на камеру мобильного телефона прохожий. Автор снимка выложил его в местное сообщество в соцсетях и посетовал на то, что жители города ведут себя словно «голодные».

На снимке видно, что огромная очередь, больше похожая на банальную давку, растянулась на всю парковку перед ТЦ. Как оказалось, в этот день там прямо с машины торговали мандаринами, помидорами, хурмой и орехами. Цены, по которым отпускали товар были сильно ниже, чем в магазинах и даже на овощных базах, а торговля была только оптовая – фрукты отдавали ящиками.

В комментариях под постом в соцсетях мнения разделились. Кто-то обвинял горожан в скупости, а кто-то, напротив, благодарил продавцов за возможность купить фрукты подешевле.