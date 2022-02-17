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Общество17 февраля 2022 13:12

Парламент Башкирии упрощает порядок предоставления бесплатной земли многодетным семьям

Предложение поправить земельное законодательство внесла прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент Башкирии принял законопроект об изменении закона, регулирующего земельные отношения

Парламент Башкирии принял законопроект об изменении закона, регулирующего земельные отношения

Сегодня, 17 февраля, башкирский парламент в первом чтении принял законопроект, предлагающий исключить из регионального права требование, из-за которого более 30 многодетных семей не могли получить бесплатный земельный участок.

Согласно действующему законодательству, многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, могут получить бесплатный участок для постройки жилья. При этом земля предоставляется только с соблюдением условия о регистрации детей и родителями по одному адресу.

– На практике возникают ситуации, когда семья соответствует всем критериям, но из-за формальной регистрации членов семьи по разным адресам не может воспользоваться законным правом на бесплатный земельный участок. Данное требование предлагается исключить, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

С 2018 по 2020 год по указанному основанию в постановке на учет для бесплатного получения земли было отказано более 30 многодетным семьям. Последние были вынуждены оспаривать эти решения через прокуратуру и суд, которые подтверждали незаконность подобных отказов и восстанавливали права граждан. Именно прокуратура и внесла в парламент предложение поправить закон о регулировании земельный отношений. Ведомство назвало содержащееся там требование об общей прописке детей и родителей административным барьером и заявило, что оно противоречит правам граждан на свободу передвижений и выбор места пребывания и жительства.