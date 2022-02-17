Заключенные колонии башкирского Мелеуза стали производить автозаки для Таджикистана

фото: УФСИН РБ

Заключенные исправительной колонии №7 в башкирском городе Мелеузе стали производить служебные автомобили по перевозке подозреваемых, обвиняемых и осужденных для республики Таджикистан. Об этом 17 февраля сообщило региональное УФСИН.

– Автомобили оборудованы по последнему слову техники и безопасности. В них имеется отопление, установлен дополнительный кондиционер в кабине и кондиционер увеличенной мощности в спецкузове, установлен биотуалет, а также осуществлена специальная окраска для спецавтомобилей. – передали в ведомстве.

Там добавили, что каждый автомобиль рассчитан на 28 человек. В производстве машин на шасси «КамАЗа-65117» будет задействовано порядка 33 осужденных.

Производство по выпуску спецавтомобилей в мелеузовской колонии работает с 2009 года. В 2017 и 2019 годах семь единиц выпущенного здесь транспорта были переданы Кубе.