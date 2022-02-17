В Башкирии будут судить мужчину, который устроил пьяное ДТП, где пострадали его мать и дети

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии будут судить мужчину, который в пьяном состоянии сел за руль и врезался в грузовик. В его машине находились мать и двое сыновей – все они получили тяжелые травмы.

ДТП случилось в августе прошлого года на 166-м километре трассы Уфа-Оренбург. Обвиняемый на Nissan Qashqai превысил скорость и въехал в попутный «КамАЗ». В аварии пострадала 60-летняя мать водителя кроссовера, а также его сыновья двух и семи лет. После происшествия мужчину проверили на алкотестере: содержание этанола в его организме превысило норму в шесть раз.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него будет рассматривать Мелеузовский районный суд.